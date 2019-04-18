НБУ прокомментировал отмену национализации «ПриватБанка»

Нацбанк оспорит решение суда о признании незаконной национализации финучреждения.

Национальный банк Украины не согласен с судебным решением и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

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Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров относительно национализации финучреждения, так как посчитал, что данная процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка нарушила нормы действующего законодательства.

«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», - цитирует пресс-служба начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктора Григорчука.

Также сообщается, что Нацбанк предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины и в Кабинет министров Украины относительно подобных судебных практик, которые вредят международному имиджу Украины.

«Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства «ПриватБанк» полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы», - отметила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

В НБУ напомнили, что недостаток в капитале «ПриватБанка» был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки и независимой международной аудиторской компанией.

«Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению банка, о чем лично уверяли в своем письменном обращении, Национальный банк признал «ПриватБанк» неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести права собственности на акции банка», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации основными акционерами банка являлись бизнесмен Игорь Коломойский с долей в капитале 49,9816%, его партнер Геннадий Боголюбов с долей 41,5769% и компания Triantal Investments Ltd с долей 16,8170%.