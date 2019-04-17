"АХА Страхование" заняла второе место по скорости выплат ОСАГО

МТСБУ http://www.mtsbu.ua/ua/ обнародовало показатели деятельности страховых компаний-членов Бюро по результатам четвертого квартала 2018 года, что позволяет страхователю быстро и удобно получить информацию для выбора страховой компании.

По данным МТСБУ, "AXA Страхование" заняла 2-е место по скорости выплат ОСАГО, срок урегулирования составляет 54 дня.

Компания максимально фокусируется на качестве обслуживания, чтобы сэкономить время клиентов. Средний по рынку срок урегулирования страховых требований за вред, причиненный имуществу, в четвертом квартале 2018 составил 82 дня.

ОСАГО, или обязательная Автогражданка - это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителя за вред, который он может нанести при наступлении ДТП другим водителям и транспортным средствам. Уже больше года, а точнее с 7 февраля 2018 года, в Украине можно приобрести Автогражданку онлайн.

"AXA Страхование" предлагает эту опцию, которая приобретает популярность. По данным компании, через год после принятия закона, около 10% полисов автогражданки оформляются в электронном виде.

Оформив электронный полис, клиент гарантированно получит действительный полис от страховой компании, которая является членом МТСБУ. На сайте МТСБУ есть возможность сразу проверить силу оформленного полиса и получить данные о страховщике, который его выдал.

Кроме этого, электронный полис нельзя испортить или потерять, что часто случается с полисами, которые оформляются на бумаге. Если бумажный полис утерян, придется обращаться в страховую компанию за восстановлением полиса. У владельца электронной автогражданки такой необходимости не будет.