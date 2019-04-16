Внешняя торговля товарами Украины ушла в минус на $760 миллионов

Объем экспорта товаров в РФ сократился на 12,4%, импорта из РФ – на 9%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-февраль 2019 года составил 760 миллионов долларов, что на 4,5% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 7,9% - до 7,955 миллиарда долларов, импорт – на 7,6%, до 8,715 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (за январь-февраль 2018 года – также 0,91).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 202 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 4% – до 3,457 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 10,2%, до 3,626 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 12,4% – до 475 миллионов долларов, импорта из РФ – на 9%, до 1,160 миллиарда долларов.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-февраль 2019 года почти вдвое выше оценок Госстата - в 1,312 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом в 5,826 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год в размере 2,501 миллиона долларов.