Украина стала продавать больше товаров в Евросоюз и меньше - в страны СНГ

Товарооборот между Украиной и ЕС в первом квартале вырос на 6%, до 11 млрд долл.

Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в первом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос на 6% – до 11,149 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы, экспорт из Украины в страны ЕС за указанный период вырос на 3% - до 5,240 млрд долл., импорт - на 9%, до 5,909 млрд долл.

Согласно данным ГФС, товарооборот между Украиной и странами СНГ в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сократился на 5% – до 4,300 млрд долл. При этом экспорт в страны СНГ сократился на 6% - до 1,515 млрд долл., импорт - на 4%, до 2,785 млрд долл.

В целом оборот внешней торговли товарами в Украине в первом квартале 2019 года вырос на 8% – до 25,937 млрд долл., в том числе экспорт вырос на 7% - до 12,272 млрд долл., импорт - на 8%, до 13,666 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом в 5,826 млрд долл., что в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год в размере 2,501 млн долл.