Рост экономики недостаточен для повышения уровня жизни украинцев – эксперты

Для ускорения роста ВВП Украины требуются масштабные инвестиции.

Текущих темпов роста экономики Украины недостаточно для повышения уровня жизни украинцев до европейского, для ускорения роста требуются масштабные инвестиции, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко отметила, что производство добавленной стоимости в Украине за последние три года все еще не восполнило потери, понесенные в 2014-2015 годах, и в долларовом выражении ВПП Украины в прошлом году достиг 71% от уровня 2013 года.

"Для существенного улучшения благосостояния граждан темпы роста экономики должны быть заметно выше, чем те, что мы имеем сейчас. Этого можно достичь лишь путем глубоких и последовательных реформ. В первую очередь, речь идет о снижении уровня коррупции и дерегуляции. Это должно улучшить условия для ведения бизнеса, что, в свою очередь, приведет к усилению инвестиций - как внутренних, так и внешних", - считает эксперт.

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса считает, что рост экономики Украины необходимо ускорить до 7-10% в год, для чего нужны инвестиции в объеме 5-10% ВВП ежегодно, или порядка 6-12 млрд долл.

"Инвесторов уже не пугает военный конфликт в Украине, но такие масштабные инвестиции не придут без улучшения инвестиционного климата, дерегуляции. Прежде всего, необходимо обеспечить верховенство права в стране, максимально упростить правила ведения бизнеса. Делать ставки на какие-то определенные отрасли бессмысленно – государство должно максимально сократить свое влияние на рынок. Все эти преобразования могут занять лет 10, но при создании необходимых условий нужных темпов роста можно будет достичь за полгода-год", - сказал эксперт.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук называет текущие темпы роста экономики Украины восстановлением после падения. По его словам, в таком состоянии экономика нашей страны может стабильно расти на 2-3% в год, но следует учитывать тренд охлаждения мировой экономики, в особенности Евросоюза, который стал основным рынком сбыта для Украины.

"Украина имеет существенный нереализованный потенциал, но раскрыться он может только при полноценной либерализации рынков и приходе иностранных инвесторов. Своими ресурсами мы будем долго наращивать обороты. Инвесторам нужна защита их прав и четкое понимание, что они смогут не только заработать, но и забрать заработанное, когда захотят", - подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, в свою очередь, отметил, что доля инвестиций в ВВП Украины существенно ниже, чем в соседних постсоциалистических Польше и Чехии - в 4 и в 10 раз соответственно. По его словам, современное оборудование и новейшие технологии, обеспеченные иностранными инвесторами, дали нашим западным соседям возможность работать более эффективно.

Главными препятствиями для инвесторов эксперт назвал коррупцию и недоверие к судебной системе, напоминая о важности запуска Высшего антикоррупционного суда и создания комфортных условий работы для бизнеса путем снижения налогов, качественной реформы фискальной службы, внедрения плана BEPS (противодействия избежанию уплаты налогообложения).

Ярким показателем для инвесторов Вышлинский назвал позицию Украины в Индексе восприятия коррупции Transparency International. "Украина, имея 30 баллов, занимает 130-е место среди 180 стран. Среди наших соседей хуже оценка только у России - 29 баллов. Польша с 60 баллами - лидер среди соседних стран", - подчеркнул эксперт.

Главный эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает, что сумма необходимых инвестиций для ускорения роста составляет от 30 до 50% ВВП, и направлять эти средства целесообразно в любые сферы по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевые отрасли. При этом он полагает, что в настоящее время Украине, как и остальным развивающимся странам, для привлечения иностранных инвестиций придется приложить гораздо больше усилий, чем 12-14 лет назад.

Объясняя различия между нашей страной и Польшей с Чехией, эксперт напоминает, что эти страны являются членами Евросоюза, поэтому десятками лет получали инвестиции от компаний из Франции, Италии, Германии, а также из США и Китая, заинтересованных поставлять свою продукцию в европейские страны. Как следствие, структура отраслевых рынков изменилась, что отразилось на дополнительной стоимости и оплате труда.

Глава правления "ОТП Банка" Тамаш Хак-Ковач отмечает, что при сохранении текущих темпов роста украинец достигнет текущего уровня благосостояния поляка только через 40 лет, поэтому нужно расти на 7% в год как минимум, для чего требуется на порядок больше инвестиций.

"Инвесторов пугает военный конфликт и коррупция. Требует улучшений судебная и налоговая системы, инфраструктура. И если военный конфликт быстро урегулировать невозможно, как невозможно прямо завтра построить качественные автотрассы, то решение проблем коррупции, судебной и налоговой систем требует политической воли. Для привлечения вложений улучшить инвестиционный климат недостаточно, нужен позитивный новостной фон", - сказал банкир.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет, демонстрируя ускорение третий год подряд. В целом за прошлый год номинальный ВВП составил 3,559 трлн грн, а в расчете на одного человека – 84,190 тысячи гривень.

По оценкам Минэкономразвития, рост экономики Украины в 2018 году составил 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.