В результате удара серьезно повреждено оборудование, жертв нет.

Из-за ракетных обстрелов России одно из энергетических предприятий ДТЭК отключилось от энергосистемы. В результате атаки жертв нет.

"Сегодня во время очередного массированного обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обстреливалось россиянами", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование. Из-за этого предприятие отключено от энергосистемы.

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После окончания обстрелов энергетики оперативно начали ликвидацию последствий атаки и возобновление работы оборудования.

Ракетная атака 16 декабря - что известно

16 декабря русские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Украине. Украинские военные уничтожили 60 из 76 выпущенных врагом ракет.

Из-за обстрела "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме. Энергообъекты потеряли 50% потребления объединенной энергосистемы, из-за чего объявлен режим системной аварии.

При этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки России повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

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