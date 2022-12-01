Пострадавшим предоставили неотложную помощь.

Российские оккупанты обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК. В результате ударов были ранены двое сотрудников, которые получили неотложную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК на официальном сайте. В сообщении сказано: "В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков. Им оперативно оказали необходимую помощь и доставили в больницу. Угрозы жизни нет. После завершения обстрелов энергетики смогут оценить степень повреждений оборудования и инфраструктуры предприятия и безотлагательно начать ликвидацию последствий атаки".

В ДТЭК также рассказали, что на энергетических объектах работают только критически важные сотрудники. А другие выполняют свои обязанности в удаленном режиме.

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За последние два месяца рашисты 16 раз обстреляли предприятия ДТЭК. В результате 24 энергетика получили ранения, а 3 погибли. Пострадавшие также были среди спасателей и работников организаций-подрядчиков.

Отключения света в Украине: последняя информация

По словам президента Владимира Зеленского, ситуация с энергоснабжением остается очень сложной в столице и еще шести областях — Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

В КГВА сегодня заявили: "Энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются. Скорость возвращения к плановым стабилизационным графикам зависит от киевлян".

Как сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", в столице будут отключать от электричества больше домов. Это связано с подключением многоэтажек, которые были на одной линии с объектами критической инфраструктуры, к другим сетям для более справедливого распределения снабжения.

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