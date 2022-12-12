Максим Марченко призвал украинцев отнестись к этому с пониманием.

Жителям Одессы и области больше не будут сообщать информацию о восстановлении электроснабжения и проведении ремонтов. Российские оккупанты используют эти данные для новых ударов

"Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно", - заявил председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Он призвал украинцев отнестись к этому с пониманием.

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"Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - подытожил чиновник.

Стуация со светом в Одессе и области - что известно

В ночь на 10 декабря оккупанты ударили по Украине 15 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинским военным удалось сбить 10 БПЛА над Херсонской, Николаевской и Одесской областями, но часть из них попала в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате без света остались сотни тысяч украинцев.

11 декабря в компании "Инфоксводоканал" сообщили, что в Одессе из-за отключений света возникли перебои с водоснабжением.

По словам начальника ОВА Максима Марченко, по состоянию на 11 декабря в Одесской области без света оставались 300 тысяч абонентов.

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