Свет постепенно возвращается в Одессу и громады Одесского района.

В Одесской области без света остаются 300 тысяч абонентов против 1,5 миллионов, которые были вчера.

Завтра, 12 декабря, ожидается значительное улучшение ситуации, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"По состоянию на сейчас постепенно возвращается свет в Одессу и громады Одесского района. Из 1,5 миллиона жителей, которые были без света вчера, на сегодня уменьшено это количество до 300 тысяч абонентов", - отметил он.

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Атака дронов-камикадзе на Одесскую область

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря российские захватчики запустили по территории юга Украины 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Однако беспилотники попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, в результате без электроснабжения остались тысячи потребителей.

В своем вечернем видеообращении 10 декабря президент Владимир Зеленский подчеркнул, что более полутора миллионов человек в Одесской области остаются без света. По словам президента, попадания были критическими, поэтому на восстановление электроснабжения нужно будет несколько дней.

Сегодня, 11 декабря, в компании "Инфоксводоканал" сообщили, что в Одессе из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением.

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