Эксперт считает, что на выходных снизится продолжительность отключений.

В Украине жесткие ограничения электроснабжения могут продолжиться до выходных. После этого ожидается улучшение ситуации со светом. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В Киеве и Днепропетровской области во вторник, 27 августа, в рамках графиков отключают по три и четыре очереди. Это означает, что без электроснабжения одновременно 50-70% жителей. Похожая ситуация наблюдается в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где за сутки света может не быть около 12-15 часов.

По словам Омельченко, точно сказать, как будут отключать свет завтра, пока невозможно. Все зависит от серьезности повреждений энергообъектов в результате обстрелов и скорости восстановительных работ.

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"Не исключено, что и завтра в Киеве и крупных городах можно ждать жестких отключений. Скорее всего, они будут оставаться до выходных. Думаю, на выходных снизится продолжительность отключений. И уже со следующей недели, то есть с начала сентября, сократятся ощутимо по сравнению по сравнению с тем, что было вчера и сегодня", – добавил эксперт.

Он уточнил, что согласно наиболее вероятному сценарию, в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Это возможно, если не будет повторных атак.

Новые повреждения энергосистемы

26 августа был осуществлен очередной массированный обстрел украинской энергосистемы. Во многих областях начались перебои с электроснабжением. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация является сложной.

27 августа заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

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