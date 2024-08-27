Вчерашняя атака стала одной из самых массовых атак именно на энергосистему.

Графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, вчерашняя атака стала одной из самых массированных атак именно на энергосистему.

"127 ракет, 109 дронов было выпущено врагом, многие из них действительно нанесли значительные разрушения энергетической системе, значительные повреждения. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, на всех объектах. И действительно вчера операторы системы передачи для того, чтобы уберечь целостность системы, пришлось вводить графики экстренных отключений, аварийных отключений", - сказала Гринчук.

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Она отметила, что графики плановых отключений будут действовать, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

"Сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах и там, где это возможно, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. И надеемся отказаться или ослабить графики отключений", - сказала заместитель министра.

Гринчук подчеркнула, что необходимо понимать: энергетика снова под атаками врага, ситуация сложная, но контролируемая, и энергетики пытаются делать все для того, чтобы как можно быстрее привести в порядок оборудование, объекты и стабилизировать работу энергетической системы.

Новый удар РФ по украинской энергосистеме - последние новости

Вчера, 26 августа, российские оккупанты в очередной раз осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел украинских энергетических объектов. В результате во многих областях начались перебои с электроснабжением.

Ситуацию в украинской энергетике после новой атаки россиян эксперты оценили как сложную, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что 27 августа без электроэнергии одновременно может быть 50-70% населения. По информации от "Укрэнерго", в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях сегодня будут задействованы графики стабилизационных отключений.

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