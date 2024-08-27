Он назвал нынешнюю ситуацию в энергетике Украины "сверхсложной".

Жесткие ограничения электроэнергии в Украине могут быть 1-2 недели, пока специалисты не восстановят распределительные энергосистемы, разрушенные атакой россиян в ночь на 26 августа.

Об этом рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в эфире КИЕВ24.

"Ограничения будут действовать в ближайшее время, продолжаться еще неделю-две. Если не будет новых таких массированных атак", - отметил Плачков.

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По его словам, целью этой атаки было достичь полного, тотального блэкаута в энегосистеме Украины, но этого не произошло.

"Энергетики очень быстро, профессионально реагировали. Были очень серьезные удары по распределительным сетям и по распределительным устройствам по выдаче электроэнергии. Сейчас схему восстанавливают. Надо проводить очень серьезные ремонтные работы на распределительных устройствах, на подстанциях, особенно на высоковольтных", - прокомментировал Плачков.

Он назвал ситуацию "сверхсложной".

"И надо относиться с пониманием к тому, когда энергетики будут применять ограничения. Потому что это не только из-за дефицита электроэнергии, но и для возможности проведения ремонтных работ. Потому что если надо восстановить подстанцию, то надо ее отключить для безопасности ремонтного персонала", - пояснил он. Плачков заверил, что энергетики готовы для проведения соответствующих ремонтных работ и обеспечены необходимым оборудованием.

Отключение света в Украине - последние новости

26 августа в Украине после массированной комбинированной атаки россиян снова ввели жесткие отключения электроэнергии.

В то же время эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН выразил убеждение, что хотя комбинированная атака России 26 августа по Украине нанесла ущерб по объектам украинской энергетической инфраструктуры, но не вызвала значительных разрушений и не имеет критического влияния. По его объяснению, украинская энергетика встретила последнюю атаку более защищенной чем раньше. Рябцев прогнозирует, что украинских потребителей в течение сентября-октября ожидает максимум одна-две очереди отключений. При этом это будет происходить прежде всего в пиковые часы энергопотребления вечером.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуацию в украинской энергетике после очередной атаки эксперты оценивают как сложную.

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