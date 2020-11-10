В то же время повысился уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии.

Экономия благодаря снижению "зеленого" тарифа в августе-октябре составила 1,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Сообщается, что в августе, когда начали действовать сниженные тарифы, экономия составила 618 миллионов гривень, в сентябре - 541 миллион гривень, в октябре - 376 миллионов гривень (без НДС).

В то же время повысился уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии. За август гарантированный покупатель оплатил 100% отпущенной продукции - 5,2 миллиарда гривень. За сентябрь производители "зеленой" электроэнергии получили 4,3 миллиарда гривень, что составляет 93% от ее общей стоимости.

До подписания меморандума и принятия соответствующего закона о снижении "зеленого" тарифа уровень расчетов не превышал 5% (в апреле-июле 2020 года).

Что этому предшествовало

21 июля Верховная Рада поддержала принятие во втором чтении и в целом законопроекта, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок «зеленого» тарифа для солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций на 15% и 7,5% соответственно.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает, что закон о снижении "зеленых" тарифов не навредил имиджу Украины в глазах инвесторов. Но в то же время закон не решит проблемы платежей в возобновляемой энергетике.

Справка УНИАН

Более 20% рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее следуют шведские, китайские и украинские компании.

По состоянию на начало июня установленная мощность объектов возобновляемой энергетики составляет 7 ГВт, не учитывая крупные ГЭС, объекты из ВИЭ на оккупированных территориях (637 МВт) и малые солнечные электростанции частных домохозяйств (618 МВт).

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине возросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.

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Автор: Игорь Орел