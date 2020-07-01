Зеленский утвердил схему ротации членов Нацкомиссии до 2025 года

Первой ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой - до 1 июля 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до 2025 года.

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Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента.

Согласно документу, первой ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой - до 1 июля 2020 года.

Еще через год - 1 июля 2021 года - ротация коснется Оксаны Кривенко, которая ранее была главой регулятора. Член Нацкомиссии Алексей Магда продолжит исполнять свои обязанности до 1 июля 2023 года.

Члены регулятора Ольга Бабий и Дмитрий Коваленко продолжат свою работу до 1 июля 2024 года. А действующий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк и член регулятора Руслан Кайдаш - до 1 июля 2025 года.

Как сообщал УНИАН, ранее член конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ Светлана Голикова заявила, что регулятор с 1 июля 2020 года будет работать в составе шести из семи человек, поскольку конкурсная комиссия не может провести отбор кандидатов на должность члена регулятора..

Справка УНИАН. На сегодня НКРЭКУ работает в составе: Валерий Тарасюк – глава регулятора, Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Алексей Магда, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко – члены регулятора.

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