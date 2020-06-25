Кабмин решил, кто определит состав главного регулятора украинской энергетики

Члены комиссии определены Кабмином на основании предложений Минэнерго, Минрегиона и парламента.

Кабинет министров Украины создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на постановление правительства.

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Члены комиссии, определенные Кабмином на основании предложений Минэнерго и Минрегиона: Сергей Чех (бывший заместитель министра энергетики) и Юрий Андрейчук (бывший член НКРЭКУ).

Члены комиссии, определенные Кабмином на основании предложений комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ: Алексей Рябчин (экс-заместитель главы Минэкоэнерго), Светлана Голикова (директор консалтинговой компании «ТрансЭнергоКонсалтинг»), Олег Прохоренко (бывший глава правления госкомпании «Укргаздобыча»).

Как сообщал УНИАН, ранее Голикова заявила, что НКРЭКУ с 1 июля 2020 года будет работать в составе шести из семи человек, поскольку конкурсная комиссия не может провести отбор кандидатов на должность члена регулятора.

На сегодняшний день НКРЭКУ работает в составе: Валерий Тарасюк – глава регулятора, Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Алексей Магда, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко – члены регулятора.

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