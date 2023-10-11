По мнению главы государства, этой зимой Россия повторит обстрелы, "сделав определенные выводы и увеличив террористические усилия".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Украина крайне нуждается в усилении свои системы противовоздушной обороны для противостояния российским атакам на энергетическую инфраструктуру зимой.

Об этом Зеленский заявил в речи в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн". В частности, президент напомнил, что прошлой зимой Кремль осуществлял многочисленные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Очевидно, что этой зимой Россия попытается повторить ту тактику, но сделав определенные выводы и увеличив террористические усилия... конечно, наша задача сейчас – пройти эту зиму... ПВО это весомая часть ответа на вопрос о том, когда закончится эта война и закончится ли она справедливо для Украины. Я уверен, что это может быть так. Будет так", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, защита неба гарантирует, что в украинских городах будет нормальная жизнь, экономика и люди. Кроме того, противовоздушная оборона большого радиуса действия может обеспечить и функционирование коридоров в Черном море и в Дунайском регионе.

Также глава государства подчеркнул, что ПВО будет гарантировать, что российская авиация не сможет приближаться к украинским границам и линии разграничения, а значит это решит проблему российских управляемых авиабомб.

"Нам всем нужен сейчас именно такой толчок. Шаг вперед в нашей защите. ПВО. Для Украины это будет выигрыш жизни. Это жизненно необходимо. Для России это будет провал ее ключевой стратегии - стратегии террора. Что у нее останется, кроме этого?",- сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас важно защитить людей, обеспечить возможность нормального экспорта, в частности зерна, металлургии и других товаров.

"Нам нужно, чтобы дети могли учиться в школе, а не онлайн, и чтобы люди жили не от тревоги к тревоге, а согласно своему видению дней, недель, месяцев", - пояснил президент.

По его мнению, в случае надежной защиты неба большинство украинцев смогут вернуться из-за границы, а затем и усилят страну социально и экономически, что обеспечит и большую мощь в военном смысле.

"Сможем обеспечить работу большего количества и мощности оборонных производств в Украине. Сможем существенно меньше зависеть от помощи партнеров. Сможем дать больше поддержки передовой", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна выиграть эту "зимнюю битву против террора" и может ее выиграть. А вместе с ней и выиграть битву за то, как и на чьих условиях завершится эта война.

Он считает, что сейчас надо выбить оружие из рук России – инструмент террора. И в этом Украине поможет усиление противовоздушной обороны и предоставление других видов вооружений, списком которых украинская команда поделится с участниками Рамштайна.

"И кроме всего прочего, пожалуйста помните, что это не только приблизит справедливое завершение войны для нас, но и будет держать войну подальше от вас, от границ ваших и ваших союзников – альянса. Ракеты и дроны не будут падать в Румынии или Польше или где - либо еще, если они не смогут преодолеть защиту украинского неба", - добавил глава государства.

Визит Зеленского в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

11 октября, Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

Глава государства назвал три насущных приоритета, с которыми приехал на"Рамштайн-16". Президент рассказал, что сейчас для Украины приоритетным является усиление системы противовоздушной и противоракетной обороны, получение ракет дальнего радиуса действия, а также артиллерии.

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