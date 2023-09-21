По словам представителя ВС ВСУ, оккупанты будут нацелены на поражение и таких целей.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл, начали ли российские оккупанты "охотиться" на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"Можно делать разные предположения. Есть у нас объекты топливно-энергетического сектора. Это и нефтеперерабатывающие заводы, и хранилища хранения горючего. Кременчугский НПЗ был [20 сентября] атакован. И, соответственно, объекты энергетики - это подстанции, которые обеспечивают работу ТЭС, сами ТЭС и так далее. Поэтому враг, очевидно, будет иметь целью поражение и таких целей", — отметил он в эфире Radio NV

По словам Игната, сейчас у россиян меньше крылатых ракет, чем в прошлом году, когда страна-террорист пыталась спровоцировать блэкаут в Украине. Однако, захватчики увеличили количество ударных БПЛА, которые активно используют для атак по Украине.

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"Поэтому Силы обороны готовятся к этому, к различным сценариям. Будем реагировать на такие угрозы", — успокоил спикер ВС ВСУ.

Удары по энергосистеме Украины - прогнозы

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что Российская Федерация проводит разведывательные мероприятия для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Эксперты массово прогнозируют, что осенне-зимний период россияне снова будут наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Оператор Объединенной энергосети "Укрэнерго" готовится к худшим сценариям.

В ГУР предупредили, что Украина будет зеркально отвечать на такие удары.

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