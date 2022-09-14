Президент отметил, что нужен план обеспечения резервных мощностей системы энергоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности Харьковской области и отметил, что необходимо разработать план мероприятий по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.

Как говорится в сообщении на сайте главы государства, совещание состоялось в рамках рабочей поездки президента в Харьковскую область.

Отмечается, что председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал Зеленского, что в регионе полностью деокупировано 16 громад, частично деокупировано семь громад. Под оккупацией остается около 6% территории области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% Харьковской области.

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По словам Синегубова, в регионе проводят работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, в частности в освобожденных населенных пунктах. На деоккупированных территориях восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.

Президент подчеркнул важность скорейшего возобновления электроснабжения на территориях, освобожденных от врага.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко, принимавший участие в совещании в режиме видеоконференции, отметил, что работа ремонтных бригад в значительной степени зависит от темпов разминирования территорий.

Учитывая это, Зеленский призвал обеспечить работу большего количества бригад энергетиков и работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для ускорения процесса восстановления.

Во время совещания также было сосредоточено внимание на вопросе функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области. Глава государства отметил, что сегодня, в условиях войны, необходимо разработать план мероприятий по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.

Кроме того, он ознакомился с ходом восстановления жилого дома в Харькове, который получил повреждения в результате российских обстрелов. Там идет ремонт кровли, перекрытий и балконов, устанавливают окна.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях Украины раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

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