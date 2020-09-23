Кабинету министров также поручено разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом говорится в Указе Президента «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 года, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Читайте такжеЭнергонезависимость Украины. Станет ли она реальностью

Кабинету министров также поручено разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, а также принять исчерпывающие меры для погашения задолженности перед производителями электрической энергии, в частности перед НАЭК «Энергоатом», образовавшейся в результате выполнения ими специальных обязательств по обеспечению общественных интересов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН