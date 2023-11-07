Соответствующий указ №737/2023 обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

Соответствующий указ №737/2023 обнародован на сайте главы государства. Указом утвержден ряд мероприятий по погашению задолженностей на рынках электроэнергии и газа, развитию и стимулированию альтернативной энергетики, созданию маневровых мощностей для объектов энергетики, ограничению экспорта украинского газа и наращиванию импорта из нетрадиционных для Украины направлений и тому подобное.

Кабинету Министров поручено в месячный срок:

найти решение для погашения задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений;

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увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины для обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа;

обеспечить государственную поддержку национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения;

реконструировать теплоэлектроцентрали "Нафтогаза Украины" с целью создания высокоманевренных мощностей;

организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона;

ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;

ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.

Энергосистема Украины

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

По состоянию на 15 сентяюря 2023 года сообщалось о том, что Украина готова к зиме на 80%. После массированных обстрелов со стороны россиян прошлой зимой, уже восстановлено большинство объектов энергетики.

В октябре 2023 года Укрэнерго сообщало о том, что энергосистема Украины выдержит самый холодный день зимы при одном условии. Сообщалось, что зимнее потребление электроэнергии реально обеспечить, если не будет обстрелов.

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