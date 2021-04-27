Президент обсудил с гендиректором МАГАТЭ вопросы ядерной безопасности в Украине и европейском регионе.

Украинское государство работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Европейского Союза. Среди прочего, страна намерена локализовать технологическое производство для новейших реакторов SMR-160.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве.

«Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», - цитирует пресс-служба Зеленского.

В частности, он отметил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет цель локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.

Президент назвал символичным посещение Гросси Украины в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Глава государства поблагодарил МАГАТЭ и международное сообщество за внимание к чернобыльской проблематике с первых дней трагедии на атомной станции, а также за поддержку в преодолении ее последствий.

Читайте такжеМАГАТЭ будет разговаривать о ядерных объектах в Крыму и на Донбассе только с Украиной«Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями. Хочу отметить особую роль знаний в атомной энергетике. Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случились», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Чернобыльская катастрофа изменила представление об атомной энергетике в мире, а сейчас Украина меняет представление о самой катастрофе. Украинские специалисты пытаются дать новую жизнь Чернобыльской зоне, которая является уникальным объектом, где после техногенной катастрофы постепенно возрождается природа. Президент выразил надежду, что после завершения пандемии COVID-19 глава МАГАТЭ, а также ученые, экологи, историки и туристы со всего мира смогут увидеть ее собственными глазами.

«Также мы шаг за шагом превращаем разрушенный четвертый энергоблок в экологически безопасную систему. Для этого мы реализовали беспрецедентный инженерный проект - построили арку нового безопасного конфайнмента. Мы завершаем строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, что позволит повысить уровень ядерной безопасности и обеспечить большую энергонезависимость», - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина получила лицензию на промышленную эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, где в течение 100 лет будет храниться отработанное ядерное топливо из первого, второго и третьего энергоблоков.

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Автор: Анна Бредихина