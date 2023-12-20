Также компания планирует в ближайшее время начать строительство прокатного завода в Италии, который называют "пилотным проектом по реконструкции "Запорожстали".

Компания "Метинвест" Рината Ахметова планировала перестроить заводы в Украине под производство низкоуглеродистой стали, в том числе – построить электроплавильные печи на "Запорожстали" вместо мартена. Также в планах была модернизация "Каметстали" и "ММК им. Ильича".

Война откорректировала эти планы, но они в целом не изменились, рассказал в интервью "Форбс" генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Модернизацию "Запорожстали" мы оценивали в около $2 млрд. Однако зеленая металлургия требует много металлолома, или высококачественных DR-окатков, поэтому одновременно нам нужно будет модернизировать наши ГОК под производство высококачественных окатков. Если суммировать инвестиции в зеленую трансформацию наших украинских активов – ГОК, "Каметстали" и "Запорожстали", – то общая сумма примерно $9 млрд. Это реально сделать, и мы планируем это делать после окончания войны. Это инвестиционная программа на 5-10 лет", – подчеркнул Рыженков.

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Вместе с тем компания планирует в ближайшее время начать строительство прокатного завода в Италии мощностью 3 млн т/год, который называют "пилотным проектом по реконструкции "Запорожстали". Средства на проект планируют привлечь преимущественно за счет грантов и долгового капитала при поддержке правительства Италии.

"Этот завод сможет повысить загруженность наших ГОКов в Украине и стимулировать их модернизацию под производство высококачественных окатков. В ЕС тоже недостаточно металлолома, чтобы обеспечить все металлургические заводы, которые сейчас модернизируются", – отметил руководитель компании.

Напомним, "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов. В частности, было уплачено 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Плата за пользование недрами составила 1,5 млрд грн, экологический налог – 449 млн грн.

Также с начала полномасштабной войны "Метинвест" помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования.