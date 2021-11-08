Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 57,7%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 6 ноября составили 17,9 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины".

Таким образом, за неделю запасы газа сократились на 1,3%, или 236 млн куб. м.

При этом осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 35-40 млн кубометров в сутки.

Читайте такжеНа начало отопительного сезона газовые хранилища были заполнены на 60% - "Укртрансгаз"

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 57,7%.

Как сообщал УНИАН, в октябре объем транспортировки природного газа из Европейского Союза в Украину составил 154,7 млн куб. м, в то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы - 479,3 млн куб. об.

К началу отопительного сезона 2021-2022 в газовых подземных хранилищах было накоплено 19 млрд куб. м. Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

В начале ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 28,2 млрд кубометров.

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Автор: Анна Бредихина