Запасов газа в ПХГ на сегодняшний день на треть меньше, чем в прошлом году.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на сегодняшний день составляют 18,79 млрд кубометров, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз" со ссылкой на данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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При этом компания уже начала отбор газа из хранилищ в объеме 16,4 млн кубометров в сутки.

В тоже время, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища приостановлена, с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при нормализации погодных условий.

По состоянию на 11 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.

Подготовка к отопительному сезону:

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планируют накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

К началу октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 27,9 млрд кубометров.

Автор: Анна Бредихина