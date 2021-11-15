Объемы угля на складах тепловых электростанций сокращаются.

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) опустились ниже отметки в 400 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики Украины.

Читайте также"Уголь едет, газа достаточно": Шмыгаль заверил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон

Это самая низкая отметка за период с 11 октября 2021 года.

В частности, за последнюю неделю объемы снизились на 21,1%, или 101,3 тыс.

Так, 8 ноября запасы ресурса на складах ТЭС составляли 479,3 тыс. т, а к 15 ноября они уменьшились до 378 тыс. т.

Остановка экспорта энергетического угля в Украину:

Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.

В Министерстве энергетики сообщили, что Украина в ноябре уже имеет контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики на фоне прекращения поставок энергетического угля из РФ.

Также велись переговоры с поставщиками из США.

2 ноября 2021 года стало известно о том, что в украинские порты из Соединенных Штатов Америки по морю идут пять судов с углем общим объемом примерно 280 тыс. тонн.

Автор: Елена Коваленко