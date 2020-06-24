Замминистра экономики Тарас Качка превысил полномочия и выдал свое решение за решение комиссии, заседание которой не состоялось

Решение было принято, несмотря на отсутствие подписей половины членов комиссии.

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России, несмотря на то, что половина членов комиссии не подписывали и даже не видели данное решение.

Читайте такжеЗамминистра экономики Качка сфальсифицировал заседание торговой комиссии, которая должна была защитить украинский топливный рынок от российской экспансииОб этом сообщается в решении комиссии, текстом которого располагает УНИАН.

«По результатам рассмотрения комиссия установила, что приведённые в жалобе доказательства не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа)», - говорится в решении комиссии.

При этом, половина членов комиссии не подписывали и даже не видели решение, которое 22 июня в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись замминистра экономики Тарас Качка.

Таким образом, замминистра экономики Тарас Качка лично открыл топливный рынок для страны-агрессора.

Как сообщал УНИАН, 22 июня замминистра экономики Тарас Качка в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись проекты решения о нецелесообразности возбуждения расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России.

По словам члена комиссии, госуполномоченного Антимонопольного комитета Сергея Тыщика, несмотря на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле является коллегиальным органом, члены комиссии не получили возможность вместе обсудить выставленные на голосование вопросы и узнать финальное решение.

При этом в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины УНИАН сообщили, что заседание вовсе не проводилось из-за эпидемиологической ситуации в стране. Однако 24 июня на официальном сайте «Урядовый курьер» было опубликовано сообщение, что заседание комиссии все-таки состоялось 22 июня и отмечается, что члены комиссии приняли решение не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений.

При этом, ни одного слова не сказано о ключевом вопросе повестки этого заседания - расследовании относительно импорта из России нефтепродуктов.

22 июня, должно было состояться заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором должна была быть рассмотрена жалоба ПАО «Укртатнафта», ПАО «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча» о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации, отчет и выводы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о результатах проведения антисубсидиционной процедуры относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. Согласно проекту решения, который есть в распоряжении УНИАН, комиссия планировала отказаться от проведения расследования, открыв дорогу российской экспансии на украинский топливный рынок.

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