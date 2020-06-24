Очевидное-невероятное. Заседание Межведомственной торговой комиссии в понедельник не проводилось, но его результаты опубликованы в «Урядовом курьере»

В Минэкономики УНИАН сообщили, что заседание в понедельник не проводилось из-за эпидемиологической ситуации в стране. Однако сегодня был опубликован документ по итогам несостоявшегося заседания.

Заседание Межведомственной комиссии по международной торговле в понедельник, 22 июня не проводилось, хотя ее членам в обход процедуры пытались дать на подпись протокол о нецелесообразности возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ.

О том, что заседание комиссии не проводилось УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Заседание Межведомственной комиссии по международной торговле 22 июня не проводилось. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, решения принимаются в рабочем порядке и будут обнародованы в соответствии действующему законодательству», - сообщила пресс-служба Минэкономики в ответ на запрос УНИАН.

Читайте такжеЗамминистра экономики Качка сфальсифицировал заседание торговой комиссии, которая должна была защитить украинский топливный рынок от российской экспансии

При этом, сегодня на официальном сайте «Урядовый курьер» было опубликовано сообщение, что заседание комиссии все-таки состоялось 22 июня и отмечается, что члены комиссии приняли решение не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений.

При этом, ни одного слова не сказано о ключевом вопросе повестки этого заседания - расследовании относительно импорта из России нефтепродуктов.

В свою очередь член комиссии, госуполномоченный Антимонопольного комитета Сергей Тыщик сообщил УНИАН, что замминистра экономики Тарас Качка 22 июня в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись проекты решения.

«Заседание было по сути виртуальным. Зампред МЭРТа Качка приехал к нам с бумагами, мы свои подписи поставили, он дальше поехал по другим членам комиссии», - сказал Тыщик, который проголосовал против решения.

Несмотря на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле является коллегиальным органом, по словам Тыщика, члены комиссии не получили возможность вместе обсудить выставленные на голосование вопросы и узнать финальное решение.

«Документы по этой комиссии всем разослали и каждый член комиссии имел возможность изучить и высказать свою позицию. Мы, как Антимонопольный, свою позицию высказали по каждому вопросу. Результирующее голосование я не видел, хотелось бы увидеть», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня, должно было состояться заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором должна была быть рассмотрена жалоба ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации, отчет и выводы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о результатах проведения антисубсидиционной процедуры относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации.

Согласно проекту решения, который есть в распоряжении УНИАН, комиссия планировала отказаться от проведения расследования, открыв дорогу российской экспансии на украинский топливный рынок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram