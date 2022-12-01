Его уволили с должности.

НАЭК "Энергоатом" уволил заместителя главного инженера Запорожской АЭС, который согласился на предложение оккупантов возглавить станцию.

Отмечается, что 1 декабря 2022 года президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера ОП ЗАЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", - говорится в сообщении.

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В то же время другими приказами Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.

Что происходит на ЗАЭС

В начале марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Также известно об издевательствах и давлении оккупантов на персонал Запорожской АЭС. Несколько раз оккупанты похищали менеджмент станции.

Враг вынуждает работников заключать контракты с "Росатомом", заявившим о присвоении ЗАЭС.

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что оккупанты назначили Юрия Черничука "генеральным директором" ЗАЭС.

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