После четырехмесячного перерыва Украина снова начала активно импортировать газ. На европейском рынке Украина закупает треть необходимого топлива при общем потреблении страны на уровне тридцати миллиардов кубометров газа в год.

В феврале государственный холдинг "Нафтогаз Украины" планирует закупить около 300 миллионов кубометров газа по рыночной цене, которая сейчас достигает одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

До этого в самые холодные зимние месяцы закупки газа осуществлялись в мизерных объемах - от десяти до тридцати миллионов кубометров в месяц.

Стоит отметить, что в нынешний отопительный сезон дома граждан и объекты инфраструктуры греются за счет запасов в хранилищах страны, которые остались с прошлой зимы или еще ранее. В 2020 году объемы импорта газа были рекордные – закачали свыше 15 миллиардов кубометров, и ПХГ были заполнены "под завязку" - на 90 процентов.

Стоимость газа, который закупается Украиной в Европе, за прошлый год выросла в пять раз

Для сравнения в 2021 году Украина закупила всего 2,6 миллиардов кубометров газа, потратив на это 42 миллиарда гривень.

Стоимость газа, который закупается Украиной в Европе, за прошлый год выросла в пять раз. Средняя цена импортного природного газа в январе 2022 года составила 1 162 доллара за тысячу кубометров, в то время как годом ранее в это же время – 250 долларов.

Цены на газ начали расти еще летом 2021 года. Когда в августе цена достигала пятисот долларов, никто не знал, что это "еще цветочки", и настоящий рост впереди. Компании трейдеры ждали, что расценки вот-вот опустятся и не спешили покупать голубое топливо. Но, как мы видим, цены наоборот многократно увеличились. А страна так и не закупила топлива впрок в нужном объеме.

К слову, стоимость энергетических ресурсов в Европе и Украине начала расти на фоне восстановления национальных экономик и роста промышленности после коронакризиса. Кроме того, газовая дубинка Кремля – российский "Газпром" с лета демонстративно сокращал транзит газа через украинскую ГТС, создавая дефицит газа в Европе.

Несмотря на нынешние космические цены на голубое топливо, руководство "Нафтогаза" и частных компаний приняли решения начать закупки газа.

Официальная позиция Министерства энергетики гласит: газ начали покупать на следующий отопительный сезон.

Похоже, молитвы чиновников и энергетиков о мягкой зиме без морозов были услышаны

Однако, эксперты догадываются, что решение возобновить импорт газа, не дожидаясь снижения его стоимости, вызвано страхом энергетиков о возможной нехватке энергоресурса до конца нынешнего отопительного сезона.

Уровень газа в хранилищах на начало февраля опустился до отметки одиннадцать миллиардов кубометров: они заполнены на 35 процентов. Из них только шесть миллиардов кубов может быть использовано для внутреннего потребления, остальное – это технологический газ, который невозможно поднять, а также голубое топливо, принадлежащее иностранным компаниям.

Среднее потребление газа в холодные месяцы в нашей стране составляет от двух до трех миллиардов кубометров. Пока погодные условия играют на руку украинской энергетике. Морозных периодов было не много и держались они относительно недолго. Так, например, в январе Министерство энергетики прогнозировало отбор трех миллиардов кубометров газа. Но фактически было отобрано 2,4 миллиарда.

Похоже, молитвы чиновников и энергетиков о мягкой зиме без морозов были услышаны.

Тем не менее, до конца отопительного сезона остается еще чуть более двух месяцев. Несложно посчитать, что за это время Украина, скорее всего, использует весь доступный для этого газ в хранилищах.

А, может, его и не хватит и придется досрочно завершать отопительный сезон.

Перед украинцами, чиновниками и газовыми компаниями стоит сложная задача: этот отопительный сезон мы сможем кое-как пройти на старых запасах газа, но совсем скоро нужно готовиться к наступлению следующей зимы.

В хранилища необходимо будет закачать еще до пятнадцати миллиардов кубометров. Конечно, не будем забывать, что часть этого газа будет украинской добычи.

Меж тем, по оценкам "Нафтогаза", для закупки газа в Европе в этом году компании нужно будет несколько миллиардов долларов. А где их взять?

Новые цены для населения будут сформированы на основании стоимости закупленного в Европе газа

Совсем скоро - 1 мая 2022 года закончит свое действие введенная правительством фиксированная цена на газ для населения - в среднем около восьми гривень за кубометр. У национальной экономики нет ресурсов, чтобы продолжать удерживать газовые тарифы для населения на таком низком уровне.

Новые цены для населения будут сформированы на основании стоимости закупленного в Европе газа.

Получается, что единственной возможностью не переплачивать за энергоресурсы в будущем станет существенное снижение потребления за счет масштабной модернизации всего жилого фонда и общественных объектов в Украине.

Чем и должны заняться украинцы с приходом первого весеннего тепла. Эта работа должна быть дополнена активизацией усилий по добыче газа на украинских месторождениях. Если бы наша страна добывала газ в объеме, который бы удовлетворял все собственные потребности, национальная экономика и жизнь граждан могли бы значительно измениться.

Анна Бредихина

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