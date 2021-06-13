Анна Бредихина

С 1 мая все бытовые потребители газа в Украине были автоматически переведены на годовой тариф потребления газа. Таким образом, цены за голубое топливо, как товар, для украинцев зафиксированы на год – до конца апреля 2022 года.

Однако, украинские домохозяйства имеют право снова вернутся на месячный тариф, если решат, что так будет дешевле.

Так стоит ли это делать на период лета, когда стоимость газа якобы традиционно падает?

Решение этой дилеммы особенно актуально для домохозяйств, которые проживают в частных домах и имеют газовое отопление. Для тех, кто живет в многоэтажках, голубое топливо используется только для приготовления пищи, а основные затраты в отопительный сезон – это платежка от теплокоммунэнерго.

Стабильные ценовые расценки на ключевое топливо немного облегчат жизнь нашим гражданам и избавят от страхов перед неожиданно «увесистыми» платежками в грядущий отопительный сезон. Ведь цены на следующую зиму уже известны, и пока они ниже рыночной стоимости газа

Газовые компании, которые обслуживают большую часть населения, предложили годовую цену – чуть меньше восьми гривень за кубометр. Есть также газовики, например, Херсонская, Черновицкая и Житомирская областные компании, у которых кубометр газа стоит как буханка хлеба - больше тринадцати гривен.

Стабильные ценовые расценки на ключевое топливо немного облегчат жизнь нашим гражданам и избавят от страхов перед неожиданно «увесистыми» платежками в грядущий отопительный сезон. Ведь цены на следующую зиму уже известны, и пока они ниже рыночной стоимости газа.

Каждая газовая компания нашей страны самостоятельно устанавливает расценки для своих потребителей, а потребители, в свою очередь, вправе выбирать: у кого покупать топливо.

Стоит отметить, что согласно ныне действующим правилам поставщик газа самостоятельно принимает решение разрешить своему потребителю снова вернутся на годовой тариф или нет.

То есть, в надежде сэкономить летом пару сотен гривен, можно сильно прогореть в отопительный сезон, когда месячные цены традиционно выше.

Вряд ли поставщики захотят терять дополнительный заработок и, например, в декабре при месячной стоимости кубометра газа 12 -13 гривень и разрешат потребителю легко вернуться к годовой цене на уровне 8 гривень.

Итак, есть весомый аргумент в пользу того, чтобы остаться на годовом тарифе. Нужно просто посмотреть на годовое потребление газа и увидеть, что 85 процентов общего объема используется в отопительный сезон - с конца октября и по март.

То есть цена, которая действует в холодный сезон, является ключевой в затратах на газ по всему году.

Даже, если оставшиеся пятнадцать процентов потребления купить в два раза дешевле, чем по годовому тарифу, это все равно не окупит затраты зимой при использовании месячного тарифа.

Кстати, не исключено, что какие-то газовые компании будут предлагать украинцам заманчивые летние цены для того, чтобы вывести их из режима фиксированных годовых тарифов, а зимой уже поднять цены на максимум.

Второй аргумент за то, чтобы остаться на годовой цене: пока месячные цены на газ не сильно отличаются от годовых. На июнь ни один отечественный поставщик газа не предложил месячную цену на газ дешевле 7,88 гривень за кубометр.

Конъюнктура цен, которая сейчас сложились на европейском и украинском рынках, не дает пока надежды на значительное снижение расценок на голубое топливо.

Есть основания прогнозировать, что месячная стоимость газа в декабре 2021 года будет на уровне 12-13 гривень за кубометр

В Европе и Украине идет активный процесс закачки топлива в подземные хранилища, то есть, цена его закупки сейчас будет заложена в тариф на отопительный сезон.

Есть основания прогнозировать, что месячная стоимость газа в декабре 2021 года будет на уровне 12-13 гривень за кубометр.

Украинцам, проживающих в частных домах, стоит семь раз подумать прежде, чем перескочить сейчас на более дешевый месячный тариф.

У тех, кто использует газ только для приготовления пищи, обычно газовая платежка не превышает сотни гривень в любой из месяцев года.

В наших реалиях лишь отчаянные потребители пойдут на игры с переходом на разные виды тарифов, однако, надо быть готовым оплатить этот риск.

Анна Бредихина

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