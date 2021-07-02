Механизм почасовых профилей (типовых графиков) потребления поможет оптимизировать уровень небалансовна рынке электроэнергии, а как следствие – снизить цену электроэнергии для конечного потребителя.

Такое мнение высказал руководитель направления«Электроэнергия» компании «ЙЕ Энергия» Василий Гончарук, выступая на прошедшем в Киеве Energy TalkShow Electricity Market 2021.

По словам эксперта, уровень небалансов на украинском рынке критично высокий и доходит 10% по сравнению, например, с европейским рынком, где этот показатель в среднем составляет 3%.

Причина небалансов кроется в несовершенной модели прогнозирования потребления, уверен представитель «ЙЕ Энергии».

«Значительная часть потребителей (группа Б) не имеют приборов почасового учета с дистанционной передачей данных, поэтому их уровень потребления поставщики по сути «угадывают». А финансовое бремя за эти небалансы в итоге переносится на потребителя, поскольку цена электроэнергии, которую приходиться докупать, получается максимально высокая, а цена избытка, который приходится продавать, – очень низкая», - добавляет Василий Гончарук.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо внедрять профили потребления на основе данных за два последние года (с момента введения новой модели энергорынка – прим.).

«Операторы систем распределения (бывшие облэнерго) являются эксклюзивными владельцами ретроспективных данных об объемах потребления в почасовом разрезе, поэтому они должны сформировать такие профили, что поможет существенно снизить объем небалансов на рынке», - уверен эксперт.

Проект соответствующего постановление ожидаетрассмотрения в Национальной комиссии, осуществляющейгосударственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, 29 июня 2021 года Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств (ПСО)для участников рынка электроэнергии до 1 августа, в итоге тариф для населения еще на месяц остается на уровне 1,68 грн за кВт-час.

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Автор: Иван Бойко