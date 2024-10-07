По словам премьер-министра Словакии, страна готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, который будет включать поддержку энергетической системы.

Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе Европейского Союза. Об этом в Ужгороде во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо, сообщает Укринформ.

Фицо, в частности, отметил, что на очередном европейском саммите Словакия планирует предложить "системное решение" по поддержке энергосистемы Украины:

"Понимаем, что большинство вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас".

Фицо также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины - он будет включать поддержку энергетической системы.

В свою очередь Шмыгаль в Telegram уточнил, что темой вторых межправительственных консультаций со словацкой делегацией стали сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности:

"Значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи".

"За это время наши страны достигли прогресса в выполнении Дорожной карты совместных действий, которую подписали по итогам предварительных консультаций. Некоторые шаги выполнены полностью, некоторые — на завершающем этапе", - сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что для реализации всех проектов и защиты нашего европейского дома необходимо обеспечить победу и справедливый мир для Украины. Он также поблагодарил за готовность Словакии делиться своим опытом и оказывать экспертную помощь на пути Украины в ЕС.

Отношения Словакии с Украиной: последние новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал не пускать Украину в НАТО, пока будет находиться во главе правительства своей страны. По его словам, вступление Украины в Альянс будет "хорошей основой" для начала Третьей мировой войны.

При этом Фицо заявил, что якобы именно Запад хочет войны в Украине. По его мнению, война продолжается только потому, что Запад хочет "поставить россиян на колени".

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