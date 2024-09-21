Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая.

Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая, и урожай пшеницы в этом году составил около 22 млн тонн, что вчетверо превышает потребности для внутреннего потребления.

"Внутреннее потребление - около 6 млн тонн. То есть Украина собрала пшеницы чуть ли не в четыре раза больше, чем составляет потребление внутри страны. Это позволяет нам оставаться гарантом продовольственной безопасности для многих стран", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, правительство в свою очередь, продолжает помощь украинским фермерам и производителям по разным направлениям. В частности, с начала года выдано 31,5 млрд грн доступных кредитов по программе "5-7-9" для почти 6,5 тыс. хозяйств. Также по программе "єРобота" выдано уже более 1 млрд грн безвозвратных грантов на высадку новых садов и на создание теплиц.

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"Помогаем аграриям на деоккупированных территориях. Выплачиваем 8 тысяч гривен безвозвратной помощи за каждый гектар для фермеров, которые обрабатывают до 120 гектаров. Работает 30% скидка от "Укрзализныци" на перевозку по железной дороге экспортной сельхозпродукции с прифронтовых территорий", - рассказал премьер.

Кроме этого, работает программа компенсации аграриям за покупку сельхозтехники украинского производства. По словам Шмыгаля, за первые 4 месяца работы этой программы приобретено уже более 850 единиц техники на более чем 900 млн грн. Государство компенсировало 153 млн грн.

Зерно остается основой украинского экспорта

Как писал УНИАН, в августе 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму более $3,16 млрд, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года. По данным Минэкономики, по стоимости больше всего экспортировано металлопродукции и семян рапса.

По словам заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, молочные продукты и овощи в Украине дешевыми не будут, ведь жара негативно повлияла на кормовые культуры. При этом серьезных колебаний цен на мясо птицы, свинину и яйца пока не будет.

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