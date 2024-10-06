Также словацкий премьер уже запланировал поездку в Москву на 80-ю годовщину капитуляции Третьего Рейха.

Украина не вступит в НАТО, пока Роберт Фицо является премьер-министром Словакии. Соответствующее заявление Фицо сделал в эфире словацкого телевидения, пишет Pravda.

Премьер Словакии заявил, что он согласен на членство Украины в Евросоюзе, хотя и не верит, что это произойдет в ближайшие годы. Но он категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", - сказал Фицо.

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По его словам, вступление Украины в НАТО будет хорошей основой для начала Третьей мировой войны.

При этом Фицо повторил уже сказанный им ранее тезис о том, что якобы именно Запад хочет войны в Украине. По его мнению, война продолжается лишь потому, что Запад хочет "поставить россиян на колени".

"Существует военный конфликт в стране, которая является соседом Словакии, где действительно убивают славян и где Европа существенно поддерживает это убийство", - заявил Фицо и добавил, что конфликт невозможно решить военным путем.

В то же время словацкий премьер-министр сообщил, что в следующем году планирует посетить Москву по случаю 80-й годовщины капитуляции Третьего Рейха.

"Пожалуйста, давайте не будем страдать от этой русофобии. Давайте не будем автоматически говорить сразу, когда мы говорим положительно о Красной армии или бывшем Советском Союзе, что мы какие-то агенты Путина", - подчеркнул Фицо. По его словам, он просто хочет поблагодарить освободителей в Москве, потому что "свобода пришла в Словакию с востока".

Другие недавние заявления Фицо

Как писал УНИАН, Словакия продолжает получать российский газ транзитом через Украину, однако в 2025 году с этим могут начаться проблемы. Поэтому правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо будет убеждать Украину "сохранить транзит".

Также на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия и Евросоюз "нуждаются друг в друге", поэтому он будет восстанавливать отношения с Москвой после окончания войны.

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