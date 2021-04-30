Члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" досрочно уйдут в отставку 14 мая.

Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" объявили о своей отставке.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы компании.

Наблюдательный совет собрался на внеочередное заседание, как только были восстановлены его полномочия, и провел встречу с новым руководителем и членами правления.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий как членов наблюдательного совета. Согласно корпоративным процедурам, действующим сейчас в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года. Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были возобновлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою обеспокоенность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", - сказано в заявлении.

Также там отметили, что наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями со времени подачи уведомлений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании.

"Насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформируем акционера относительно деталей в начале следующей недели", - сказано в сообщении.

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Автор: Олег Давыгора