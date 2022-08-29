Страны договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб "Энергетический остров Борнхольм".

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Германия и Дания объединили усилия для уменьшения зависимости от российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Страны договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб "Энергетический остров Борнхольм".

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Хаб будет связывать несколько ветряных парков и распределять выработанную ими энергию между двумя странами. Ожидается, что "Энергетический остров" начнет работать уже в 2030 году.

Проект будет генерировать более 3 ГВт, которые будут обеспечивать около 4,1 млн домохозяйств.

"Впервые в Европе две страны сотрудничают в таком проекте", - заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

По предварительным подсчетам правительства Дании, проект требует инвестиций в размере 3 млрд евро на инфраструктуру и 6 млрд евро на строительство морского ветропарка. Немецкий сетевой провайдер 50Hartz и его датский аналог Energinet будут делить расходы на ветроэнергетический хаб, а также прибыль от него.

После запуска проекта, другие страны Балтии, а также Польша смогут присоединиться к нему.

Война в Украине и ситуация с газом:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касалось более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

23 июня 2022 года появилась информация о том, что Евросоюз нашел замену российскому газу.

28 июня Литва запретила импорт российского газа.

8 июля транзит российского газа через Украину достиг исторического минимума.

11 июля стало известно о том, что во Франции переводят котлы на мазут на случай остановки поставок российского газа.

17 июля в Германии заявили, что не смогут пережить следующую зиму без российского газа.

6 августа Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

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