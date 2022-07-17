Сейчас хранилища в стране заполнены на 65%.

Германия не сможет пережить следующую зиму без российского газа. Сейчас хранилища в стране заполнены на 65%, однако нужны поставки через "Северный поток-1".

Такие заявления сделал руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер в свежем интервью Bild am Sontag.

"Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", — сообщил Мюллер.

По словам чиновника, многое будет зависеть от количества поставок по трубопроводу "Северный поток-1". Его обслуживание должно завершиться 21 июля.

Напомним, в конце июня в СМИ появилась информация, что Германия может остановить экспорт газа в соседние страны, если будет ощущать нехватку.

Канада 10 июля согласилась вернуть турбину для "Северного потока-1", которая застряла в Монреале из-за санкций. Страна также одобрила ремонт оборудования для трубопровода в течение двух лет.

А 15 июля Германии сообщила, что прекратит закупать российские уголь и нефть с 1 августа и с 31 декабря соответственно. Ранее 40% этих энергоносителей импортировались из РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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