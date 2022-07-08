Цель Кремля - посеять в Европе панику перед отопительным сезоном, чтобы в конце концов заставить цивилизованный мир договариваться.

Транзит российского газа через Украину в Европу в июне достиг исторического минимума из-за попытки Кремля посеять панику накануне отопительного сезона.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины" в Facebook.

В компании считают, что Россия может поставлять в Европу большие объемы газа через альтернативные маршруты. И, таким образом, полностью заместить поставки через "Северный поток-1", который сейчас работает на 40% мощности.

"Газпром" продолжает использовать лишь 1/7 от возможного объема, что составляет 334 млн куб. м суточного транзита. И не использует даже забронированные и оплаченные согласно контракту мощности украинской ГТС. Зато транзит газа в июне через украинскую ГТС достиг исторического минимума", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время подготовки к отопительному сезону и традиционного загрузки газовых хранилищ "Северный поток-1" транзитирует в Европу всего 67 млн куб. г газа в сутки, газопровод " Ямал-Европа "остановлен, а увеличения объема транзита через газоизмерительную станцию" Суджа " украинской ГТС не происходит.

"Это происходит из-за того, что цель Кремля – посеять в Европе панику, страх, хаос и отсутствие консолидированной позиции перед отопительным сезоном. Чтобы в конечном итоге заставить цивилизованный мир договариваться со страной, которая совершает кровавые преступления в центре Европы", - говорится в сообщении.

В компании считают, что постоянные заявления российской стороны о вероятном прекращении транзита," ремонты "обходных газопроводов, или якобы невозможность транспортировать газ" из – за санкций " - все это не способствует стабильности рынка и спокойствию европейских политиков и потребителей. Весь июнь и первые дни июля цена газа на спотовом рынке постоянно росла. Сейчас она достигла более 1,8 тыс. долл. за тысячу кубометр.

Как сообщал УНИАН, в июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

Также сообщалось, что "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу газопроводом "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.

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