Транзит российского газа через Украину в Европу в июне достиг исторического минимума из-за попытки Кремля посеять панику накануне отопительного сезона.
Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины" в Facebook.
В компании считают, что Россия может поставлять в Европу большие объемы газа через альтернативные маршруты. И, таким образом, полностью заместить поставки через "Северный поток-1", который сейчас работает на 40% мощности.
"Газпром" продолжает использовать лишь 1/7 от возможного объема, что составляет 334 млн куб. м суточного транзита. И не использует даже забронированные и оплаченные согласно контракту мощности украинской ГТС. Зато транзит газа в июне через украинскую ГТС достиг исторического минимума", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, во время подготовки к отопительному сезону и традиционного загрузки газовых хранилищ "Северный поток-1" транзитирует в Европу всего 67 млн куб. г газа в сутки, газопровод " Ямал-Европа "остановлен, а увеличения объема транзита через газоизмерительную станцию" Суджа " украинской ГТС не происходит.
"Это происходит из-за того, что цель Кремля – посеять в Европе панику, страх, хаос и отсутствие консолидированной позиции перед отопительным сезоном. Чтобы в конечном итоге заставить цивилизованный мир договариваться со страной, которая совершает кровавые преступления в центре Европы", - говорится в сообщении.
В компании считают, что постоянные заявления российской стороны о вероятном прекращении транзита," ремонты "обходных газопроводов, или якобы невозможность транспортировать газ" из – за санкций " - все это не способствует стабильности рынка и спокойствию европейских политиков и потребителей. Весь июнь и первые дни июля цена газа на спотовом рынке постоянно росла. Сейчас она достигла более 1,8 тыс. долл. за тысячу кубометр.
Как сообщал УНИАН, в июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.
В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.
Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.
Также сообщалось, что "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу газопроводом "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.