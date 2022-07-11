Промышленные компании готовятся к возможному дефициту, чтобы избежать закрытия заводов.

Во Франции энергоемкие компании ускоряют выполнение планов на случай чрезвычайных ситуаций и переводят свои газовые котлы на мазут. Это необходимо, чтобы избежать отключения электроэнергии в случае сокращения поставок российского газа.

Об этом сообщает Euractiv.

В то же время, Франция полагается на атомную энергетику для получения около 70% электроэнергии, то есть она гораздо меньше зависит от российского газа, чем соседняя Германия.

Контролируемый государством производитель электроэнергии EDF пытается удовлетворить потребности Франции из-за перебоев на устаревших электростанциях. Отмечается, что производство энергии на 29 из 56 ядерных реакторов было остановлено из-за проверок и ремонта.

Промышленные компании также готовятся к возможным перебоям.

"Мы переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или нефти, и мы даже можем перейти на уголь, если нам потребуется", - сказал руководитель одного из ведущих мировых производителей шин Michelin Флоран Менего.

По его словам, даже если в Европе возникнет дефицит газа, нефть останется доступной альтернативой.

Напомним, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил о крайне большой вероятности того, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу.

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