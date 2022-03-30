Европа на него реагировать не будет, отметил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины".

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал требования России рассчитываться за газ рублями шантажом, на который Европа реагировать не будет.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Европейский Союз понял, что зависимость от российского газа создает значительные риски в энергетической и милитарной безопасности Европы. И они начали действовать в этом направлении. США уже отказались от российских нефти и газа, Англия планирует отказаться к концу этого года, а ЕС - к 2030 году может полностью отказаться, но уже в этом году они планируют сократить потребление почти на 60%", - рассказал Макогон.

Также он сообщил, что пока транзитная система Украины не претерпела критических повреждений из-за своевременного ремонта и перераспределения потоков, однако для того, чтобы защитить газоснабжение, нужно основные санкции накладывать на газопровод "Северный поток-1".

"Мы понимаем, что Европа будет сокращать потребление российского газа, мы предлагаем, чтобы это началось с сокращения через "Северный поток-1". Потому что нам сейчас транзит нужен для того, чтобы гарантировать работоспособность нашей газотранспортной системы. Когда существует транзит, есть гарантия того, что наша газотранспортная система не будет целенаправленно разрушена агрессором. У нас нет отдельной системы для транзита и для внутреннего потребления, она едина, поэтому нам важно, чтобы система была не повреждена, так что бы мы могли каждый день обеспечить наших граждан газом. У нас 19 миллионов абонентов по всей Украине, которые каждый день потребляют 80 миллионов кубических метров газа", - сказал Макогон.

Он рассказал, что за время войны больше всего пострадал газопровод Донецк-Краматорск-Мариуполь, специалисты не могут начать ремонтные работы, потому что повреждения находятся в зоне боевых действий. Также имеются значительные повреждения в сетях городских и облгазов - 44 системы отключены.

Газовый шантаж и реакция на него:

Президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку "контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".

Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.

Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.

29 марта 2022 года представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о том, что страны ЕС не будут оплачивать российский газ в рублях.

Война против Украины: