Ситуация в энергосистеме постепенно улучшается после массированного обстрела 26 августа. Усилиями энергетиков дефицит уменьшился, продолжительность графиков отключения значительно сократилась. Однако восстановительные работы все еще продолжаются и ситуация остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко. "Восстановительные работы после последней атаки еще продолжаются. Однако ситуация ощутимо улучшилась. Дефицит мощности в системе уменьшился, соответственно графики отключений стали менее жесткими. В ближайшие дни ситуация улучшится, однако это будет зависеть от того, будут ли новые массированные удары или нет", - отметил министр.

По его словам, враг практически ежедневно атакует энергетические объекты. А атака 26 августа стала самой массированной за все время. Министр энергетики воздержался от конкретных прогнозов относительно ситуации с отключениями из-за постоянной угрозы повторных массированных ударов.

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"Уверяю вас, энергетики и все соответствующие службы работают и в день и ночью. Есть четкий план и график выполнения работ, которого мы придерживаемся. Результаты этой работы я убежден каждый из нас уже чувствует. Однако в любой момент новая атака может снова привести к серьезным проблемам", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, в Украине после массированного обстрела 26 августа ежедневно действуют графики отключений света.

С того времени ограничения электроснабжения стали менее жесткими. В частности, сегодня, 5 сентября, одновременно отключают только одну очередь. При этом Центр противодействия дезинформации предупредил, что по оптимистическому сценарию зимой в среднем света не будет около 12 часов в сутки.