Ранее было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы.

Международное агентство по атомной энергии сообщило о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Как отметили в МАГАТЭ, это произошло через день после потери доступа к внешней электроэнергии в результате "инцидента, свидетельствующего о продолжающихся угрозах ядерной безопасности во время вооруженного конфликта в Украине".

Напомним, 23 ноября из-за снижения частоты в энергосистеме Украины вследствие российского ракетного удара было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы. Станция перешла в режим полного блэкаута, были запущены дизель-генераторы.

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Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Энергодар в Запорожской области и территории Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, в марте. Сейчас часть станции контролирует специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова. По свидетельствам МАГАТЭ, украинский персонал станции находится под постоянным давлением.

МАГАТЭ выступает за создание зоны безопасности и защиты на ЗАЭС, но в России полностью исключают вариант демилитаризации ЗАЭС.

Время от времени российские оккупанты атакуют ЗАЭС. Это происходит несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на территории станции.

В частности, 20 ноября, российские захватчики вновь нанесли удар по Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Они повредили оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС.

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