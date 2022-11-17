Против соответствующей резолюции проголосовали две страны – Россия и Китай.

В четверг, 17 ноября 2022 года, Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Как сообщает Reuters, за новую резолюцию проголосовали 24 государства, семь страны воздержались. Среди них Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. В то же время против резолюции проголосовали два государства – Россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.

"(Совет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", – говорится в документе.

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Кроме того, в резолюции отмечается, что МАГАТЭ призвало Россию немедленно вывести оккупационные войска с Запорожской АЭС.

"(Совет) выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов прилегающей территории", – добавили в документе.

Работа МАГАТЭ в Украине

В МАГАТЭ заявили, что во вторник, 15 ноября, в результате массированной ракетной атаки России по Украине Хмельницкая атомная электростанция полностью потеряла доступ к сети на более чем девять часов.

Кроме того, инспекторы МАГАТЭ находятся на временно оккупированной российскими военными Запорожской АЭС. В агентстсве рассказали, что украинский персонал, который выполняет жизненно важные задачи на ЗАЭС, находится под постоянным давлением.

Ранее сообщалось, что 3 ноября 2022 года на Запорожскую атомную электростанцию на замену предыдущим экспертам МАГАТЭ прибыла новая команда из четырех человек.

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