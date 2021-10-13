В КГГА напоминают, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха менее 8 градусов в течение трех суток.

Дата начала подключения жилищного фонда Киев до теплоснабжения пока не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге.

Он отметил, что отопительный сезон в городе фактически начат, в частности, с 1 октября начали включать отопление в объектах соцсферы по заявкам руководителей заведений.

Пантелеев напомнил, что отопление жилого фонда начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха менее 8 градусов в течение трех суток. "На сегодня мы не имеем таких показателей. Поэтому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас рано. Тем более, что мы знаем, что киевляне не одобряют, когда идет фактически отопление воздуха. При этом начисляются деньги за отопление, и это немалые деньги", - сказал он.

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В то же время Пантелеев отметил, что домовые общины, которые хотят подключить отопление уже сейчас, могут это сделать.

"Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит большинство жителей – это фактически подписи более половины жильцов дома. Копию такой заявки необходимо направить на электронную почту, которую можно найти на сайте КГГА, и также отопление в домах будет подключаться по таким отдельным заявкам", - сказал Пантелеев.

Старт отопительного сезона в Киеве: детали

30 сентября мэр Виталий Кличко заявил, что Киев технически готов к началу отопительного сезона.

С 1 октября в столице начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры. Речь идет об учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях. Их подключают по заявкам руководителей заведений.

7 октября депутаты Киевсовета поддержали решение об увеличении уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн. Решением также установлено, что тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года.

Автор: Инна Андалицкая