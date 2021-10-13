Дата начала подключения жилищного фонда Киев до теплоснабжения пока не определена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге.
Он отметил, что отопительный сезон в городе фактически начат, в частности, с 1 октября начали включать отопление в объектах соцсферы по заявкам руководителей заведений.
Пантелеев напомнил, что отопление жилого фонда начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха менее 8 градусов в течение трех суток. "На сегодня мы не имеем таких показателей. Поэтому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас рано. Тем более, что мы знаем, что киевляне не одобряют, когда идет фактически отопление воздуха. При этом начисляются деньги за отопление, и это немалые деньги", - сказал он.
Читайте также"Нафтогаз" предложит новую цену на газ для частных предприятий
В то же время Пантелеев отметил, что домовые общины, которые хотят подключить отопление уже сейчас, могут это сделать.
"Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит большинство жителей – это фактически подписи более половины жильцов дома. Копию такой заявки необходимо направить на электронную почту, которую можно найти на сайте КГГА, и также отопление в домах будет подключаться по таким отдельным заявкам", - сказал Пантелеев.
Старт отопительного сезона в Киеве: детали
30 сентября мэр Виталий Кличко заявил, что Киев технически готов к началу отопительного сезона.
С 1 октября в столице начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры. Речь идет об учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях. Их подключают по заявкам руководителей заведений.
7 октября депутаты Киевсовета поддержали решение об увеличении уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн. Решением также установлено, что тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года.