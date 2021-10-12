Накануне несколько областей обсудили чрезвычайную ситуацию с проблемой поставок газа.

Первый заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в хранилищах вполне достаточно газа для нужд населения и социальной сферы.

Так Тимошенко отреагировал на информацию, что в нескольких областях областные комиссии ТЭБ и ЧС обсуждают чрезвычайную ситуацию, связанной с отсутствием поставок природного газа для учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий на осенне-зимний период 2021/2022 годов.

В своем Facebook заместитель Ермака назвал обнародованную в СМИ информацию "манипуляциями" и уточнил, что комиссии собираются "только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа".

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", – написал он.

Читайте такжеЕвросоюз поможет Украине с газом-председатель ЕврокомиссииТимошенко отметил, что до 15 октября "Нафтогаз" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

Цена на газ для нужд населения составит 7,42 грн. По такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным продавцам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения.

Цена на газ для нужд социальной сферы (школы, больницы) составит 16,8 грн. Это уже полная цена, с НДС и тарифом на транспортировку.

"Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", – ответил Тимошенко.

Что предшествовало

Сегодня ряд областей провели заседания областных комиссий ТЭБ и ЧС, на которых обсуждали трудности с запуском отопительного сезона. На Львовщине отметили, что львиная доля бюджетных учреждений, которые используют природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договоров на поставку природного газа.

В Хмельницкой области ситуацию с поставками газа назвали критической, поскольку "почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным рост его стоимости".

В то же время на Закарпатье отметили, что подписанный Кабмином, "Нафтогазом" и ОП Меморандум о цене на газ "не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения".

Тарифы на газ:

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволяет платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Автор: Яна Ставская