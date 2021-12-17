По словам Витренко это будет серьезная ситуация, которую будет сложно решать.

Возможное прекращение транзита российского газа по территории Украины станет вызовом для отечественной газотранспортной системы.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Читайте такжеВитренко рассказал, что ждет энергетическую систему Украины в случае длительных морозов

"Для всей системы в целом, если не будет транзита, - это будет вызов. Нужно будет перенастраивать режимы. Это будет серьезная ситуация, которую мы можем решать, но это будет сложно делать. Поэтому мы не хотим, чтобы это было, мы боремся за то, чтобы транзит продолжался", - сказал он.

Также он добавил, что отсутствие транзита газа имеет и положительные моменты для работы ГТС.

"Технически, если из-за отсутствия транзита упадет давление, тогда легче поднимать газ из "подземки" и тогда больше добыча, потому что газ идет из зоны более высокого давления в зону низкого давления. Поэтому чем меньше давление в магистральной трубе, тем легче и больше газа выходит из "подземки" и из хранилищ. Наоборот - проблема, когда высокое давление в трубе, а у нас трубы высокого давления, соответственно, надо запускать компрессорные станции", - сказал он.

Контракт с "Газпромом":

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина хочет продлить на 15 лет действие контракта с "Газпромом" о транзите российского газа, действие которого истекает после 2024 года.

Автор: Дмитрий Шварц