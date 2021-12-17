За последний год цены на природный газ в Европе выросли в семь раз, поэтому НАК за счет собственных убытков держит тарифы для населения.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не сможет длительное время сохранять действующие тарифы для населения, если мировые цены на газ и дальше будут такими же высокими, как сегодня.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"Мы честно говорим, если сохранятся такие цены, то мы, как национальная компания не сможем покрывать эту разницу, поэтому это будет серьезный разговор и в середине страны, и с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами. Мы будем вместе садиться и решать, как прожить", - сказал он.

Также Витренко напомнил, что за последний год цены на природный газ в Европе выросли в семь раз, поэтому НАК за счет собственных убытков держит тарифы для населения.

"Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз, чтобы люди платили за тепло так, как и в прошлом году. На газ цена 8 гривень розничная, при том, что рыночная цена 45 гривень. Разница, которую экономят украинские потребители, это все ресурс национальной компании, это десятки миллиардов гривень", - сказал он.

По его словам, в нынешних условиях теплогенерирующие компании могут перейти на биогаз, который можно добывать из отходов сельского производства, или же с переработки мусора. Витренко считает, что таким способом Украине удастся заместить 5 млрд кубометров природного газа.

"Нужно увеличить добычу газа, для этого нужно, чтобы не было препятствий. Иногда местные власти препятствуют увеличению добычи, потому что иногда не дают нам бурить, не дают нам строить больше. Нужно, чтобы люди ответственнее относились к потреблению. Термомодернизация, замена котлов. Если бы мы были такими же экономными, как в Польше, Украина сейчас вообще бы не импортировала газ, при нашей добыче мы бы газ экспортировали", - сказал он.

Отопительный период и тарифы:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

Автор: Дмитрий Шварц