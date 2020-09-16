Президент Австрии отметил, что "Северній поток-2" - это коммерческий проект.

Покушение на российского оппозиционера Алексея Навального не должно иметь отношение к вопросу достройки газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене 15 сентября. Об этом сообщает DW.

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Отвечая на вопрос повлияет ли отравление Навального на достройку Северного потока-2, Ван дер Беллен сказал: "Покушение на господина Навального не может пройти без комментариев от нас. Конечно, европейское общество будет на это реагировать, обсуждать. Я лично не вижу взаимосвязи между Северным потоком-2 и случаем с Навальным. Северный поток-2 — это коммерческий проект", - заявил Ван дер Беллен.

"Я лично не вижу взаимосвязи между "Северным потоком-2" и случаем с Навальным", - заявил Ван дер Беллен.

Президент Австрии отметил, что Газпром поставляет газ в Австрию уже 50 лет, поэтому строительство газопровода — это «коммерческая сделка между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе».

Позиция канцлера Австрии

15 сентября 2020 года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что у его страны и Украины разные взгляды на строительство газопровода "Северный поток-2".

Отравление Навального

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

Что за этим последовало

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".

11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

13 сентября 2020 года Дания поддержала остановку строительства "Северного потока-2".

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Автор: УНИАН