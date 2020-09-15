Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что с друзьями надо открыто говорить на любые темы, даже если собеседники имеют противоположные позиции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявляет, что у его страны и Украины разные взгляды на строительство газопровода "Северный поток-2".

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Об этом Курц сказал в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

"Я хотел бы сказать, что, как и я, так и господин президент Украины, возможно, немного под другим углом рассматриваем строительство Nord Stream-2, потому что мы считаем, конечно, что диверсификация в экономике - это всегда положительный фактор, и использование различных маршрутов для транспортировки энергоносителей. Но мы всегда не забываем, что наряду с политическим аспектом есть и экономический аспект", - сказал Курц.

Комментарий по "Северному потоку-2"

Курц отметил, что с друзьями надо открыто говорить на любые темы, даже если собеседники имеют противоположные позиции.

"Мы с господином президентом в нашей личной беседе этот вопрос немного выяснили, и я считаю, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь совершенно противоположных или несколько разных взглядов", - добавил он.

Справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали завершить к концу 2019 года вместе с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

15 июля глава Госдепа США Майкл Помпео предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока-2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" от 2017 года.

23 июля Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который, в том числе, содержит дополнительные санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

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Автор: Лариса Бекета