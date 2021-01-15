"Укрэнерго" прогнозирует дефицит мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС.

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС.

Читайте такжеПрощай, льготный тариф: в Украине подорожала электроэнергияОб этом в Facebook сообщил журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, опубликовав соответствующие письмо на имя и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

"Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - написал Высоцкий.

"Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х. Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики, мы прошли без такого коллапса в энергетике", - добавил он.

Официальный комментарий "Укрэнерго"

В самом "Укрэнерго" на это ответили, что, несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), таких меры пока не планируется.

"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей. Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов. Применение такого инструмента оператором системы передачи заранее соглашается с Министерством энергетики на случай непредсказуемой потери значительного объема генерации в энергосистеме в период пиковых нагрузок. При этом, исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется", - сообщили в компании.

Что этому предшествовало

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 6 по 13 января текущего года сократились на 13% – до 598,4 тысячи тонн, что в 4 раза ниже, чем на аналогичную дату прошлого года (2,4 миллиона тонн).

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Автор: Игорь Орел